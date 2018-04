Navn på omkomne i campingvognbrann frigitt

NTB Innenriks

Politiet gikk ut med navnene på de omkomne – et ektepar og sønnen deres – torsdag. Familien var bosatt på Figgjo i Sandnes kommune.

Etterforskningen av brannen pågår fremdeles for fullt.

– Kripos er nå på stedet for å bistå kriminalteknikere hos oss for å prøve å finne årsaken til brannen, sier Bjørn Iden, lensmann for Ryfylkeøyane lensmannskontor.

Politiet fikk melding om brannen klokka 5.24 natt til lørdag. Campingvogna var overtent da nødetatene kom til campingplassen på øya Sokn, rett nord for Stavanger.

Lensmannen har tidligere uttalt at alt fra gassovner, stearinlys som har veltet eller en lader som sto på, kan være årsaken til brannen. Det var da heller ikke klart om brannen startet inni eller utenfor campingvogna.

