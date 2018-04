Høyeste snøskredfare i nord

NTB Innenriks

Både på Helgeland og Svartisen er nå faregraden 5, noe som varsles når det er meget stor fare for snøskred. Det er faren for våte flakskred som har ført til at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) torsdag ettermiddag melder dette for lørdag.

For torsdag og fredag er faregraden 4 de fleste steder der det er rasfare i Nordland og Troms, mens det er avtagende rasfare i Troms lørdag.

I Trollheimen på grensen mellom Nordmøre og Trøndelag meldes det om betydelig skredfare lørdag. Det samme varsles for Indre Sogn fredag. Også her dreier det seg om våte flakskred.

Ifølge Hovedredningssentralen Nord-Norge er snødekkeoppbyggingen dårlig i hele Nord-Norge, med markante og svært utbredte vedvarende svake lag.

