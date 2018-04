Forsvaret avviser at norsktrent milits kjempet mot Assad

NTB Innenriks

– Lokale grupper som kjemper mot ISIL, har ikke kjempet mot Assad-regimet mens de ble trent opp av Forsvaret, heter det i en epost fra Forsvarsdepartementet (FD) til NTB torsdag.

– FD er ikke kjent med at slike grupper har kjempet mot Assad-regimet etter at Forsvaret avsluttet treningen av dem, skriver departementet.

ISIL er en annen betegnelse på ekstremistgruppen IS.

– Kamp mot IS og Assad

Militsene som i ett år fra høsten 2016 ble trent opp av norske soldater, skulle kjempe mot IS, ikke mot Assads styrker. Men kilder i opprørsgruppene er overfor Klassekampen klare på at de hele tiden har kjempet ikke bare mot IS, men også mot Assad.

– Jeg har helt fra starten vært helt klar på at jeg kjemper mot IS og Assad-styrker, sa Muhannad al-Talla til Klassekampen tirsdag.

Han er leder for gruppen som kaller seg Den revolusjonære kommandohæren (Mat), og forklarer at gruppen fikk opplæring av norske soldater.

Kontrollsak?

Rødt krever imidlertid at Stortingets kontrollkomité ser nærmere på den norske støtten for å få klarlagt alle fakta i saken.

– Vi vil be kontrollkomiteen om å kalle utenriksministeren og forsvarsministeren inn på teppet for å få klarlagt fakta, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til NTB.

– Når visste de hva? Hva gjorde de for å få informasjon? Hvor lenge har de vært klar over at disse militsene driver regimeskiftekrig? utdyper han.

Hvis de norskstøttede militsene har kriget mot Assads styrker, vil det være i strid med mandatet fra Stortinget, påpeker Rødt.

– Ingen garanti

Da saken ble diskutert i Stortinget onsdag, minnet statsminister Erna Solberg (H) om hva hun sa da den norske støtten til de syriske militsene ble drøftet høsten 2016:

– Jeg vil gjenta at vi aldri kan ha noen absolutt garanti for hvor lojaliteten til lokale aktører vil ligge i fremtiden.

Solberg viste onsdag til at oppdraget nå er avsluttet og flyttet til Irak og henviste til Forsvarsdepartementet for videre kommentarer i saken.

