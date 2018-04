NTB Innenriks

Ifølge Avinors nettsider var det så godt som ingen forsinkelser onsdag morgen.

Tirsdag kveld var situasjonen en helt annen.

– Det er havtåka som gjør det. På flyplassen er det for øyeblikket for liten sikt til at fly kan lande, og det er lite vi kan gjøre med det, sa lufthavnsjef Finn Ove Hofstad til Avisa Nordland.

Ifølge avisa fantes det ikke ledige hotell i byen, så flere av passasjerene måtte ta til takke med en feltseng på flyplassen. De fikk også tilbud om bespisning.

(©NTB)