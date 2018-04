Stor snøskredfare i nord, fare for sørpeskred i sør

NTB Innenriks

Det er sendt ut obs-varsel for Troms og store deler av Nordland. Årsaken er at det er ventet relativt store mengder nedbør i form av regn i de to fylkene torsdag og spesielt fredag, skriver Nordlys.

I Tromsø-regionen er det ventet rundt 15–20 millimeter regn fredag. Det er forventet faregrad 4 i de fleste varslingsområdene fra torsdag/fredag.

I Sør-Norge varsles det om betydelig snøskredfare i Voss, Indre Sogn, Indre Fjordane og Sunnmøre. I områder med snø vil snøen raskt kunne bli vannmettet og løses ut som sørpeskred.

Sørpeskred løses ut i relativt flate områder der vann samles opp i snøen, men massene kan deretter fortsette utover områder uten snø.

Der det er mulig, vil grøftegraving som leder vannet bort fra snøen kunne motvirke at store mengder vann trekkes opp i snøen, råder NVE.

På grunn av den kraftige snøsmeltingen har NVE varslet fare for jord-, sørpe- og flomskred for store deler av Østlandet og deler av Trøndelag. Det er også varslet flomfare på gult nivå i små vassdrag i områder på Østlandet, i Telemark og i Agder på grunn av snøsmeltingen.

