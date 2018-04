Savnet skolejente i Molde funnet i god behold

NTB Innenriks

– Et redningshelikopter fant henne i god behold litt utenfor sentrum i 20.40-tiden, sier operasjonsleder Jon Bratland i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

Møre og Romsdal politidistrikt la ut savnetmeldingen på Twitter sent onsdag ettermiddag. Jenta møtte ikke opp på skolen onsdag morgen, melder NRK.

Politiet, brannvesen, en redningsskøyte, et redningshelikopter, Røde Kors og Norske Redningshunder deltok i redningsaksjonen. De lette først i Molde sentrum, men utvidet etter hvert søket opp mot skogkanten. Det ble også søkt langs vannkanten og i sjøen.

Politiet la onsdag kveld ut et bilde av den savnede.

– Grunnen til at vi gjør det, er at det er ei jente på elleve år, og vi ønsker å gå så bredt ut som mulig for å få hjelp av publikum. Vi har ingen holdepunkter for at hun er utsatt for noe kriminelt, selv om vi må holde alle muligheter åpne, sa Bratland til RBnett.

