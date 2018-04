Regjeringen vil gi kreftpasienter bedre oppfølging med nytt pakkeforløp

NTB Innenriks

"Pakkeforløp hjem» skal sikre god oppfølging i overgangen fra sykehus til kommune, ifølge helseminister Bent Høie (H). Oppfølgingsopplegget skal sikre at rehabilitering er en del av tilbudet til kreftpasientene som trenger det, og at pasienter og pårørende får tilbud om psykososial oppfølging.

– Mange kreftpasienter opplever at de ikke er friske selv om de er kreftfrie. Å leve med senskader og å komme tilbake til livet de levde før kreften kan være tøft. Da blir det ekstra vanskelig når den tette oppfølgingen de har fått på sykehuset, blir borte, sier Høie.

Han framholder at tilbakemeldingene på andre pakkeforløp for kreftpasienter har vært gode. Når innføringen av «Pakkeforløp hjem» er på plass, er regjeringen et godt skritt videre mot å realisere prosjektet «pasientens helsetjeneste», som ble lansert for rundt tre år siden og som var et av temaene statsminister Erna Solberg trakk fram under valgkampinnspurten i fjor.

Høie varsler også endringer i hvordan kreftpasienter behandles, hvilken tilnærming til sykdommen legene skal ha og hvilket utstyr som skal tas i bruk.

– Vi må forberede oss på at behandlingen blir mer målrettet mot kreftsvulstens egenskaper. Da må vi bygge opp nødvendig kompetanse. Flere pasienter skal vurderes for kliniske studier. Arbeidet med å få på plass et ekspertpanel som skal gi pasienter med alvorlig livsforkortende sykdom råd om studier eller annen behandling er godt i gang, sier Høie.

