Ingen tar ansvar for sexmeldingen til Navarsete

NTB Innenriks

– Jeg har ikke mistet tilliten til verken Trygve Slagsvold Vedum eller noen i ledelsen. Vi må se det i lyset av tiden vi er i. Men jeg er skuffa, sier Navarsete til Nationen. Hun mener det er uheldig at den mer enn to år gamle varslingssaken ennå ikke er oppklart.

Fram til tirsdag hadde ni av de ti mennene åpent stått fram i ulike medier og avvist å ha sendt Facebook-meldingen som en lørdagsnatt i februar 2016 tikket inn på den tidligere Sp-lederens Messenger-konto.

Også den tiende, en mann uten tillitsverv i Senterpartiet, hadde overfor de andre avvist at han var den ansvarlige. Onsdag sto også han fram med en åpen benektelse.

– Jeg sverger på at det ikke var meg. Jeg vet heller ikke hvem som har gjort det. Hele greia er veldig trist, sier mannen til Adresseavisen.

Avviser maktkamp

Åtte av de ti som var med på turen til Storlien i Åre, har tillitsverv i Senterpartiet. En av dem er nestleder Ola Borten Moe, som i likhet med de øvrige har oppfordret den ansvarlige til å stå fram.

Moe var sentral i maktkampen i Sp som førte til Navarsetes avgang, men den tidligere partilederen knytter ikke sexmeldingen og håndteringen av denne til maktkampen som pågikk.

– Dette er ikke etterdønninger fra en tidligere maktkamp i Senterpartiet. Men ja, det var en maktkamp da jeg gikk av som partileder, det er det ingen tvil om, sier Navarsete til Nationen.

Hun sier hun varslet parlamentarisk leder Marit Arnstad og partileder Trygve Slagsvold Vedum om meldingen, som hun for øvrig mottok to dager etter at moren hennes ble begravet.

– Da var det Trygve som tok ansvaret og tok telefoner og sjekket ut saken. Etterpå har Senterpartiet utarbeidet et annet system for håndteringen av varslingssaker i partiets etiske retningslinjer, sier Navarsete.

Jobber med saken

Generalsekretær Knut M. Olsen i Senterpartiet arbeider nå for å finne ut av hvem som sendte meldingen, men det kan være vanskelig å påvise, med mindre en av dem skulle krype til korset.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum har så langt ikke ønsket å kommentere saken overfor pressen, utover å vise til at den i henhold til de nye vedtektene håndteres av generalsekretæren.

– Generalsekretæren har stor tillit og tar sin rolle på største alvor. Den uhørte meldingen er sendt av en person, og en sånn melding skal ingen verken sende eller få. I Senterpartiet er det trygt å være, og det skal være trygt. Jeg har en klar bevissthet rundt det, og vi jobber med det kontinuerlig, skriver Vedum i en SMS til Nationen.

Navarsete har tidligere oppfordret den ansvarlige til å stå fram. Oppfordringen ble gjentatt overfor Nationen onsdag.

– Saker som dette, er ille for Senterpartiet. Den, eller de, som står bak denne meldingen må stå fram, slik at sentralstyret kan lage en rapport og få avsluttet saken, sier hun til avisen.

(©NTB)