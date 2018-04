Ingen løfter til bøndene fra Solberg

NTB Innenriks

– Det vil være helt feil om jeg skulle si hvordan vi vil legge opp vårt svar på et krav som ennå ikke er levert, sa Solberg i spørretimen i Stortinget onsdag.

Senterpartiets næringspolitiske talsmann Geir Pollestad viste til at Stortinget grep inn i fjorårets jordbruksoppgjør. Han ville vite om statsministeren vil sørge for at årets vil redusere inntektsforskjellene – i tråd med Stortingets mål.

Solberg nektet å løfte på sløret:

– Det vil undergrave hele forhandlingsinstituttet dersom vi skulle informere Stortinget om hva vi legger opp til før vi har gått inn i forhandlingene mellom regjeringen og landbruksorganisasjonene, sa statsministeren.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum minnet om at stortingsflertallet er annerledes enn regjeringspartiene.

– Vi vet vi er en mindretallsregjering. Stortingets behandling av landbruksmeldingen legger selvfølgelig føringer for regjeringens arbeid, men det må også tilpasses de økonomiske realitetene og situasjonen på landbruksområdet, sa Solberg.

