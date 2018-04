Høyre mener angrepet mot Syria var i overensstemmelse med folkeretten

NTB Innenriks

Angrepet ble gjennomført for å forhindre at Assad-regimet på nytt skulle bruke kjemiske våpen mot sin egen sivilbefolkning, poengterer Tetzschner overfor NRKs Politisk kvarter. Det var med andre ord en nødrettssituasjon, som gir enkeltland rett til å håndheve folkeretten, mener han.

– Det viktigste i denne sammenhengen, er at det er et massivt brudd på folkeretten å bruke kjemiske våpen mot en sivilbefolkning, sier Tetzschner.

Det er den samme argumentasjonen Frankrikes president, Emmanuel Macron, har lagt for dagen. Han framholdt på en pressekonferanse denne uka at angrepet Frankrike gjennomførte sammen med USA og Storbritannia har full overensstemmelse med folkeretten.

Jusseksperter mener på sin side at angrepet var i strid med folkeretten, siden det verken ble gjennomført i selvforsvar, med det angrepne landets godkjennelse eller hadde FN-mandat. Et folkerettsbrudd gir uansett ikke andre stater automatisk rett til å bruke militærmakt, sa jussprofessor Geir Ulfstein til NTB i en vurdering av det rettslige grunnlaget for en angrep.

Tetzschner mener at verdenssamfunnet for alle praktiske formål var satt på sidelinjen, ved at Sikkerhetsrådet i FN ble blokkert av Russland. Derfor var det godt innenfor folkerettens rammer at tre vestlige land tok saken i egne hender og gikk til «en avvergelseshandling som også tar sikte på å avverge gjentakelse», mener han.

