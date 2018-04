Flest klager på bil, bank og bolig

NTB Innenriks

Det viser Forbrukerrådets oversikt, som ble presentert onsdag.

– Jeg er ikke fornøyd med at vi ser en økning i klagestatistikken. Og jeg er bekymret når jeg ser at det stort sett er de samme bransjene – bil, bank og bolig – som går igjen på klagetoppen. Disse bransjene har selv et stort ansvar for å rydde opp og se på tiltak som kan redusere antall klager, sier forbrukerminister Linda Hofstad Helleland (H).

Hver tredje klage gjelder bil og parkering, og Parkeringsklagenemnda ligger med 5.369 saker suverent på topp av nemndene. Forbrukerrådet meklet i 2.058 bruktbilklager i fjor, og 709 av sakene gikk videre til Forbrukerklageutvalget.

