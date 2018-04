Tenåring dømt til fengsel for å ha drept måker

NTB Innenriks

Retten mener det er bevist utover enhver rimelig tvil at 19-åringen i juli i fjor klatret opp på et tak og tok livet av fiskemåker og fiskemåkeunger ved å «skyte dem med luftgevær og ved å sparke og tråkke på dem.»

I dommen kommer det også fram at fiskemåker er en fredet art og ikke jaktbar.

19-åringen, som ikke erkjenner seg skyldig, er dømt til 30 dagers betinget fengsel samt 120 timers samfunnsstraff, skriver Adresseavisen. I tillegg fikk han 3.000 kroner i bot. Han ble dømt etter blant annet Naturmangfoldloven og Dyrevelferdsloven.

Tenåringen, som også ble dømt for et tilfelle av vold i forbindelse med en russefest i fjor og for å ha urinert mot en politibil lillejulaften i fjor, tok ifølge avisen betenkningstid etter at han fikk dommen.

Det var en nabo som meldte fra til politiet om hendelsen på taket av Maskebygget i Trondheim i fjor. Han forklarte i retten at han kunne se tre personer fra leiligheten sin, og at den ene gikk rundt med luftgevær og skjøt måkeunger som lå i reirene sine, som typisk var plassert inntil kanten på taket eller nært inntil ventiler. Han forklarte videre at de andre to også gikk rundt på taket, og at de trampet på og sparket måkeunger som løp omkring.

