Renholder på legevakta i Oslo fikk tilbud om 0,58 prosents stilling

Dagsavisen skriver at de aktuelle renholderne jobbet mellom 60 og 70 prosent som vikarer, og at fagforeningen deres krevde at de skulle få fast jobb. To av dem fikk tilbud om faste stillinger på henholdsvis 3,58 prosent og 2,28 prosent.

Den siste var på 0,58 prosent.

– Vi føler oss holdt for narr. Det går ikke an å sende ut sånt til våre medlemmer, sier Stig Berntsen ved Fagforbundet om jobbtilbudet som ifølge Dagsavisen tilsvarer to og et halvt minutters arbeid om dagen.

Christian Ekker Larsen, kommunikasjonssjef i Helseetaten i Oslo kommune, sier at Oslo kommune har hatt en vikarbruk i tråd med loven. Larsen sier at arbeidet til de tre renholderne «i all hovedsak var tilknyttet fravær» og «midlertidige, ekstraordinære oppgaver».

Han omtaler imidlertid den lave stillingsprosenten på ansettelseskontraktene som uheldig.

– Vi kommer derfor til å arbeide for å finne gode løsninger for disse ansatte så fort som mulig, skriver Larsen i en epost til Dagsavisen.

Avisen har også vært i kontakt med helsebyråd Tone Tellevik Dahl. Hun beskriver saken som «hårreisende» og lover at den vil bli fulgt opp videre.

