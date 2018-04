Nyboligsalget kraftig ned 

NTB Innenriks

I samme periode var igangsettingen av boliger 26 prosent lavere enn i første kvartal i fjor, viser tallene som ble lagt fram tirsdag.

– Den største salgsnedgangen ser vi for småhus med en nedgang på 39 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2017. Salget av leiligheter og eneboliger lå henholdsvis 13 prosent og 2 prosent under fjoråret, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

Igangsettingen hittil i år fordelt på boligtype viser en nedgang på 40 prosent for småhus, 25 prosent for eneboliger og 20 prosent for leiligheter.

En årsak til nedgangen er at påske var i mars i 2018, mens den var i april i 2017.

I alt er det solgt 26.536 nye boliger de siste 12 månedene, 26 prosent under nivået året før. Totalt er det igangsatt 28.969 nye boliger i samme periode, en nedgang på 12 prosent fra året før.

(©NTB)