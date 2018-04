Hyttebrann spredde seg til nabobygg i Rogaland

NTB Innenriks

Nødetatene fikk først melding om brannen i den ene hytta klokken 8.14 mandag morgen. Brannvesenet kom etter hvert til stedet, men da var hytta allerede overtent, og de lyktes ikke i å hindre at brannen spredde seg videre til en nabohytte.

Om lag to timer etter at brannen brøt ut fikk brannvesenet kontroll. Da ble det slått fast at hytta der brannen brøt ut hadde brent helt ned, mens det var mindre materielle skader på den andre hytta.

Røykdykkere har vært inne i den andre hytta og slått fast at det ikke var noen i der, men har foreløpig ikke fått undersøkt hytta som ble totalskadd.

–Vi har ikke fått bekreftet at det ikke var noen i hytta som brant ned, men det er ingenting som tilsier at noen var der, sier operasjonsleder Rune Tallaksen i sørvest politidistrikt til NTB.

Også en tredje hytte fikk varmeskade som følge av brannene i de to andre hyttene, opplyser vaktleder Stig Forbregd i Rogaland brann og redning til NTB. Hytta ble imidlertid berget uskadd.

Foreløpig er det uklart hva som var årsaken til at brannen brøt ut.

