Ammerud-drapet: Nektet straffskyld 

NTB Innenriks

Spørsmål om forvaring

De to mennene er tiltalt for å ha drept Myhre med en rekke kutt og stikk i hodet og overkroppen i en leilighet på Ammerud i Oslo i april 2016. Offeret døde av blodtap og pustevansker.

26-åringen har tilstått drapet, mens den eldste har forklart at han utøvde vold mot 35-åringen, for så å trekke seg.

I tiltalen som er tatt ut av førstestatsadvokat Katharina Rise, tas det forbehold om å legge ned påstand om forvaring for de to mennene, men ikke kvinnen.

I alt fire rettssakkyndige følger saken som er berammet fram til 9. mai.

Ikke vinkelsliper

I tiltalen fremgår det at det blant annet ble brukt vinkelsliper for å partere liket. I sin innledning sa statsadvokat Alvar Randa at det var spørsmål om å låne en vinkelsliper, men utover vil påtalemyndighetene konsentrere seg om kniver og økser.

26-åringen har avvist at han er farlig, til tross for at han erkjenner drapet.

Offerets overkropp ble funnet i en trillekoffert. Aktor sa i retten at ikke alle kroppsdeler er funnet.

Avdødes mor følger saken sammen med sin bistandsadvokat Halldis Winje. Aktor advarte mot noe av det som vil komme fram i retten, og sa at moren vil få varsel i forkant.

Det er gjort 16 avhør av de tiltalte, et materiale som utgjør mange hundre sider. Det er også filmet en rekonstruksjon.