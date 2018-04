Stavanger-raner tok smykker verdt 1,5 millioner

NTB Innenriks

Det opplyser påtaleansvarlig politijurist Dagny Reilstad overfor Stavanger Aftenblad.

Avisa skriver at mannen, som er utenlandsk statsborger, under et politiavhør fredag kveld tilsto å ha ranet en gullsmed i gågåta Østervåg.

Den siktede skal ha fått betjeningen til å låse opp forretningens skap, for så å stripse fast beina og armene til en kvinnelig ansatt.

– Han beskriver handlingen som noe som aldri burde skjedd. Han erkjenner straffskyld og han har også et sterkt ønske om å beklage overfor betjeningen, sier Odd Rune Torstrup, 21-åringens forsvarer, til Aftenbladet.

Torstrups klient blir framstilt for varetektsfengslet i løpet av mandag.

Påtalemyndigheten ber om at mannen fengsles i fire uker. Aktoratet mener det er unndragelsesfare i saken der den siktede ble pågrepet av vitner på stedet. En av disse, Tom Erik Eltervåg, har forklart at han tok opp jakten på den siktede i etterkant av ranet.

– Jeg fikk inn en krokfot, men tok ham ikke igjen før i trappene mellom Mediegården og St. Petri. Her veltet vi inn i buskene, sa Eltervåg til Aftenbladet.

Eltervåg oppga videre at mannen kjempet imot, hvorpå flere vitner hjalp til med å få kontroll på mannen. Den opplysningen bekreftet politiet fredag.

