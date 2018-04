NTB Innenriks

Flere hundre kilo tunge stein raste ned i toglinjene, noe som stanset trafikken i flere timer mandag. NSB opplyste at de organiserte busstransport på den innstilte strekningen.

Mannskaper har ryddet linjen, og etter statusrapport fra geologer, varsler Bane Nor at strekningen er åpnet for trafikk.

(©NTB)