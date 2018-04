Venstre vil påskynde solsatsing

NTB Innenriks

Det ble klart på partiets landsmøte søndag. Forslagene kommer i grevens tid før energi- og miljøkomiteen på Stortinget nå skal avslutte arbeidet med klimameldingen.

Venstre mener distriktene og landbruket har store muligheter til å bidra i det grønne skiftet, både med mer fornybar energi, redusere klimautslipp og mer grønn, biologisk industri.

Konkret går nå partiet inn for å fjerne gebyret på 15.000 kroner for å delta i el-sertifikatordningen for små anlegg under 100 kW. Venstre vil også heve dagens tilskudd til solcelleanlegg til bygg i landbruket til 100.000 kr.

Partiet vil dessuten etablere en egen tilskuddsordning for småskala biogassanlegg rettet mot landbruket og etablere en biokull-strategi for Norge.

