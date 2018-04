Splittet Venstre avviste salg av narkotika over disk 

NTB Innenriks

Landsmøtet sa først nei til forslaget om å «klassifisere rusmidler etter skadepotensial og regulere tilgangen på dem deretter». Forslaget ble strøket med 106 mot 98 stemmer.

Deretter falt også forslaget om å «vurdere egne utsalgssteder for rusmidler med lavt skadepotensial». Forslaget falt med 110 mot 96 stemmer.

Nestlederduell

En rekke Venstre-profiler tok ordet i debatten om de to forslagene.

– Begge forslagene betyr en de facto legalisering av narkotika, sa Venstre-nestleder Terje Breivik, som argumenterte mot.

– Legalisereing betyr etter alle solemerker økt tilgang, økt sosial aksept og økt bruk, sa han, men møtte motbør av nestlederkollega Ola Elvestuen:

– Vi regulerer for å begrense skadevirkning. Med en god regulering øker du ikke antall avhengige, og antallet overdosedødsfall går ned.

Svart marked

Også Venstre-veteranen Odd-Einar Dørum argumenterte mot de to forslagene og anmodet partiet om ikke å gå for fort fram i ruspolitikken.

Unge Venstre har kjempet for liberaliseringen av ruspolitikken. Å ta kontroll over det svarte markedet har vært sentralt for tilhengerne.

– Vi mener dette vil føre til en tryggere hverdag for mange tunge rusavhengige, som i dag ikke aner hva stoffene inneholder, sa Unge Venstre-leder Sondre Hansmark til NTB i forkant av avstemningen.

– Det finnes ingen aldersgrenser eller salgsbegrensninger på narkotika i dag, konstaterte han.

Forebygging

Rusfeltets samarbeidsorgan Actis er fornøyd med at Venstre avviste de mest radikale forslagene.

– Å si nei til legalisering av narkotika viser ansvarlighet. Vi vil gratulere Venstres landsmøte med et klokt vedtak. Vi håper Venstre også i tiden fremover vil la forebygging være det bærende prinsippet i ruspolitikken, sier generalsekretær Per Gunnar Dahl.

Også Venstres stortingsrepresentant Ketil Kjenseth understreket den jobben som må gjøres med forebygging i sitt innlegg i debatten.

