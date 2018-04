Regjeringen med forslag til hevnporno-lov

NTB Innenriks

Det bekrefter justisminister Tor Mikkel Wara overfor Nettavisen.

I begynnelsen av mars stemte Stortinget ned et forslag fra Arbeiderpartiet om økt straff for hevnporno, men regjeringen og daværende justisminister Sylvi Listhaug (Frp) sa de ville komme tilbake med et nytt forslag til lovendringer.

Wara sier han forstår at mange er utålmodige og raskt ønsker å få på plass en ny lov, men understreker at det må gjøres på riktig måte slikt at de nye reglene får ønsket effekt.

– Vi må blant annet ha klarhet i hvilke tilfeller som rammes. Kanskje skal fotografen og ikke bare den som sprer bildene holdes ansvarlig? Bør også film- og lydopptak omfattes? Og skal man kunne pålegge alle som har lagret slikt innhold om å slette det, selv om de ikke har spredt noe? Spørsmålene er mange, derfor er det viktig at vi får et godt faglig forankret forslag som blant annet ofre og støttespillere kan få komme med innspill til, sier han til avisen.

Leder for justiskomiteen på Stortinget, Lene Vågslid, som var forslagsstiller for Ap i mars, sier hun håper regjeringen holder løftet sitt om en ny lov.

– Lovverket ligger etter utviklingen i samfunnet vårt. Det er viktig å få økte strafferammer og et tydeligere regelverk mot hevnporno og deling av denne typen bilder. Jeg håper ikke regjeringen gjemmer seg bak lange unødvendige utredninger for å slippe å gjøre noe i denne saken, sier Vågslid.

