Mann dømt til 15 års forvaring for voldtekt av utviklingshemmede

I april 2017 ble mannen dømt til 16 års forvaring i Asker og Bærum tingrett, men Borgarting lagmannsrett valgte å redusere straffen til 15 års forvaring, med en minstetid på 10 år, skriver Romerikes Blad.

«Overgrepene har pågått fram til han ble varetektsfengslet, og det er ingen holdepunkter for endringer i (dømtes) personlighet eller livssituasjon som tilsier at han vil avholde seg fra å begå nye overgrep», står det i dommen.

Felles for kvinnene var at de alle slet enten med fysiske eller psykiske problemer, og flere av dem var også utviklingshemmede. Dette skal mannen ifølge dommen ha utnyttet for å bygge opp et tillitsforhold før han tvang dem til sex enten ved bruk fysisk makt eller trusler om vold. Mannen brukte ulike Facebook-grupper og nettstedet «Nettby» for å komme i kontakt med kvinnene.

Mannens tidligere kjæreste er siktet for medvirkning til eller voldtekt av flere av ofrene. Det kom fram under ankeforhandlingen i lagmannsretten.

I avhør fortalte hun at hun flere ganger ble bedt om å holde vakt mens henne daværende kjæreste misbrukte kvinnene. Hun innrømmer også at hun selv var med å misbruke enkelte av dem seksuelt. Disse forholdene har hun delvis erkjent.

I tillegg til 15 års forvaring må mannen betale oppreisning til ni av kvinnene på til sammen 1,5 millioner kroner. Han er også dømt for å ha sendt og mottatt nakenbilder av sin mindreårige datter og for ha vært i besittelse av videoer som viser overgrep av barn.

