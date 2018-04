NTB Innenriks

– Han døde sent i går kveld, sier Engelstad til avisen.

Forfatteren har de siste årene slitt med kreftsykdom, og fikk i fjor sommer et tilbakefall.

Jon Michelet har i flere tiår vært en av Norges mest kritikerroste og mestselgende forfattere. Han hadde et usedvanlig stort nedslagsfelt, fra kriminalromaner med Wilhelm Thygesen via fotballbøker skrevet sammen med Dag Solstad til de siste årenes storverk om norske sjøfolks innsats under 2. verdenskrig.