Dyrevernsorganisasjon kritiserer Coop for å bruke egg fra burhøns

«400 dager i bur for billige egg» var overskriften på Animas annonse som sto på trykk i Klassekampen og Dagbladet i helgen, skriver Nationen.

– Det er for å rette oppmerksomheten mot at Coop er den siste dagligvarekjeden som ikke har vedtatt å kutte ut egg fra høner i bur, sier daglig leder i dyrevernsorganisasjonen Hilde Valbjørn Hagelin.

Knut Lutnæs, miljøsjef i Coop, mener organisasjonen ikke legger fakta til grunn når de kommer med sine påstander, og sier annonsen er en del av en svertekampanje.

– Hvis de faglige konklusjonene endres, vil vi selvsagt revurdere vår praksis i samarbeid med våre leverandører. Men enn så lenge er konklusjonen fra fagmiljøene at både bur og frittgående systemer har sine fordeler og ulemper. For eksempel er dødeligheten høyere for frittgående høns, som kun er innendørs, enn høns i bur. Derfor mener vi det ikke er faglig grunnlag for en forsert utfasing av burhøns, sier Lutnæs til avisen.

Han sier Coop ikke har noen planer om å gå over til kun egg fra frittgående høns

– Annonsen skaper et helt feil inntrykk av forholdene for hønene, og vi opplever annonsen og kampanjen som lite seriøs, sier han.

Anima sier på sin side at de ikke har planer om å avslutte kampanjen før de blir hørt av dagligvarekjeden.

