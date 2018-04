NTB Innenriks

Avisa Nordland fikk inn flere tips om bevæpnet politi på fergekaia rundt klokka 23. Like over midnatt opplyser politiet til VG at aksjonen fortsatt pågår.

Operasjonsleder Mads Bernhoft i Nordland politidistrikt sier politiet ikke kan gå ut med informasjon på nåværende tidspunkt.

– Så snart vi kan gå ut med informasjon, vil vi gjøre dette, sier han.

