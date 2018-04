Takras gir bilskader for millioner

NTB Innenriks

De uvanlig store snømengdene i Sør-Norge i vinter har også ført til langt flere og større bilskader enn normalt. Forsikringsselskapet Tryg opplyser har fått inn 100 snøskader så langt i år, noe som er en økning på hele 30 prosent fra samme periode i fjor.

– Når tung snø og is faller fra stor høyde og treffer en bil med voldsom kraft, blir skadene ofte omfattende. En bil som sto parkert ved en idrettshall på Østlandet nylig fikk skader for vel 400.000 kroner da takraset traff biltaket og frontruta. Bilen ble totalskadd. Bilskader grunnet takras utgjør millionbeløp i løpet av året, sier Jeanett Tennefoss, direktør for bilskade i Tryg Forsikring.

De fleste ulykkene selskapet har registrert har skjedd i tettbebygde strøk, bygater, bakgårder og parkeringsplasser. Men det er også registrert bilskader etter takras utenfor private hjem.

– Mange tror at huseier automatisk er ansvarlig for slike bilskader, men det er ikke alltid at takras skyldes uaktsomhet fra huseier. Bileier har også en plikt til å vurdere rasfaren, understreker Tennefoss.

