Kan ikke se flammer fra skogbrannen i Kvinesdal

– Vi har hatt folk ute i terrenget i hele natt som har observert brannen og passet på at den ikke gikk mot bebyggelsen. Det er ingen åpne flammer per nå klokken 7.30. Men hvis det blåser opp igjen, så er vi ikke trygge på at flammene vil blusse opp igjen, sier vakthavende overbefal Torbjørn Høyland i Brannvesenet Sør til NRK.

Brannvesenet har fortsatt mellom ti og tolv brannmenn ute i terrenget lørdag morgen, skriver Fædrelandsvennen.

– Per nå ser det greit ut ved husene, men kommer brannen for nærme, så må vi evakuere, sier han.

Brannen oppsto i trær og kratt i en bratt skråning nær flere bolighus. Flammene spredte seg over et stort område i Kvinesdal, hjulpet av kraftig vind.

Meldingen om brannen kom like før klokka 19.30 fredag. Klokka 21.10 brant det fortsatt godt på stedet, og brannvesenet i Lyngdal kom for å bistå.

– Brannen er ikke slukket, men brannvesenet har trappet ned for i natt. De er på stedet med seks mann for kontroll, opplyste 110-sentralen i Agder natt til lørdag.

Fredag kveld sa Høyland at det var uforsvarlig å ferdes i terrenget i mørket.

– Det ligger noen hus helt i foten av det ene brannstedet. Der har vi dynket grunnen rundt husene med vann, slik at det ikke skal ta fyr, sa han.

