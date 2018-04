Grande jubler for KrF-reformer 

NTB Innenriks

– Der står alle tre regjeringspartiene med åpne armer og ønsker ham velkommen for å ta den kampen. Jeg skulle gjerne hatt med KrF på laget her, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til NTB.

Barnereformen skal være rettet spesielt mot barn i fattige familier, barn i familier uten arbeidstilknytning og barn med funksjonsnedsettelser.

Inkluderingsreformen handler om at alle skal få bidra, og at unge som faller utenfor arbeidslivet med hull i CV-en, skal få en ny sjanse, ifølge KrF.

Vippepunkt

Samtidig står KrF langt fra Venstre og Høyre i spørsmål som eggdonasjon og surrogati. Likevel tror Grande det er mulig å finne enighet, også der.

– Venstre kommer fortsatt til å være Venstre. Men vi setter oss gjerne ned og snakker med KrF for å finne ut hvor vippepunktet er mellom oss, sier Grande.

Hun viser til at de to partiene tidligere har klart å bli enige også om bioteknologi.

– Surrogati tapte Venstre på Jeløya. Det trenger han ikke bekymre seg for. Når det gjelder eggdonasjon, ligger det i Stortinget nå. Jeg tror ikke han får stoppet det i Stortinget, sier Grande.

Designbabyer

KrF-leder Knut Arild Hareide brukte sin tale til partiets landsstyre i Oslo lørdag til å varsle kamp for barns rettigheter og mot sorteringssamfunnet. Han gikk til angrep på Høyre, som har vært en av KrFs allierte i viktige verdispørsmål, men som på landsmøtet sist helg beveget seg mange skritt i liberal retning, ifølge Hareide.

– Jeg frykter hva som skjer når barn i større grad blir en rettighet for voksne. Da endres synet på hva et menneske og verdien av et menneske er. Da kan veien bli kort til at mennesker lages på bestilling, sa han.

Høyre vedtok sist helg å åpne for eggdonasjon og assistert befruktning for enslige.

– Det er en farlig vei dersom barn blir et middel fremfor et mål. Debatten om designbabyer er nærmere enn vi tror, sa Hareide.

– Vi er klare for kamp

Han mener det er ikke er en farbar vei å hevde at vi ikke kan forby noe når det er etterspørsel etter det.

– Det var mange på den tapende siden som slo fast at Høyre fortsatt skal være en alliert av KrF i kampen mot sorteringssamfunnet. Høie sa at «nå må KrF senke skuldrene». Nei, Bent, vi kommer ikke til å senke skuldrene. Vi kommer ikke til gi oss. Vi er klare til kamp for barnas skyld.

Hareide viste til at den første testen på hvor villig Høyre er til å lytte til KrF, kommer når Stortinget skal behandle bioteknologimeldingen.

– Jeg vil utfordre statsminister og Høyre-leder Erna Solberg: Vil hun stå ved kampen mot sorteringssamfunnet og støtte KrF s gode forslag nettopp her?

Grande viser til behovet for å skape trygge rammer rundt mulighetene som ligger i bioteknologi.

– Vi ønsker at folk skal ha helsetjenester i Norge som følger norske standarder, sier hun.

Idédugnad

KrF er nå midt i det partilederen beskriver som en politisk idédugnad på veien mot å konkludere i spørsmålet om hvem partiet ønsker å samarbeide med.

KrF har som kjent ingen avtale om samarbeid med regjeringspartiene etter valget i fjor høst, og i Stortinget har partiet samarbeidet både til høyre og venstre.

– Vi har brukt tid på oss selv og spesifisert hvem vi er. Vi spisser vårt budskap, sier Hareide til NTB.

Han varsler en beslutning om samarbeid fra partiets landsstyre i september.

