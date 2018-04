Nå skal asylsøkere fra «supermottak» få jobbe 

NTB Innenriks

– Det har ganske enkelt Venstre fikset, slo Venstre-leder Trine Skei Grande fast i sin landsmøtetale fredag, til stor jubel fra salen.

At asylsøkere raskere enn i dag skal kunne komme i jobb, har i lang tid vært en hjertesak for Venstre.

– Det er en stor meningsløshet at asylsøkere ikke får lov til å jobbe, men bare må sitte på et mottak og vente. Hva slags integrering får vi da? spurte partilederen.

Supermottak

Regjeringen vedtok i september 2016 å etablere en prøveordning, der fem integreringsmottak skulle teste ut hver sin modell for raskere integrering. Etableringen av slike mottak var et av de viktigste tiltakene i regjeringens integreringsmelding.

Omleggingen som nå gjennomføres for asylsøkere i integreringsmottak, skjer gjennom at utlendingsforskriften endres, opplyser Justisdepartementet fredag.

– Å stå utenfor arbeidsmarkedet, slik mange asylsøkere gjør, er både dårlig for dem og for samfunnet, sier Grande til NTB.

– Å lære folk fra dag én at her kan du sitte helt i ro og hente støtte, er et veldig feil signal å gi.

Identitet sentralt

Asylsøkere med plass i integreringsmottak kan få midlertidig arbeidstillatelse i påvente av endelig vedtak, selv om de ikke kan dokumentere sin identitet med reisedokument eller nasjonalt identitetskort.

Med midlertidig arbeidstillatelse kan asylsøkerne både utføre ordinært, lønnet arbeid og ha praksisplass.

Usikkerhet rundt asylsøkeres identitet har tidligere vært brukt som et hovedargument mot å gi dem muligheten til å jobbe. Det er fortsatt et krav at det ikke skal være tvil rundt søkerens identitet.

– Dette er viktig for å føre en best mulig kontroll med innvandringen og av hensyn til samfunnssikkerheten, ifølge departementet.

