Malin Nesvoll vant pris for «Årets video»

I november i fjor dro Malin Nesvoll rundt på butikker i Oslo for å prøve bukser. I det som ble filmen «Passer ikke inn» kritiserer Nesvoll klesstørrelsene hos de store butikkjedene, noe som skapte mye engasjement og har gjort at videoen til nå er sett over 160.000 ganger.

Nå har videoen vunnet kategorien «Årets video» på prisutdelingen Gullsnutten som går av stabelen på lørdag.

– I videoen snakker jeg om det å ikke passe inn i «store» størrelser, en greie jeg lenge har holdt for meg selv, men som jeg trodde kunne ha en verdi for andre om jeg delte det. Og det ble et kjempeengasjement! Dette gjelder ikke bare meg, men veldig mange andre, sier Nesvoll i en pressemelding fra NRK.

Nesvoll og de andre nominerte i Gullsnutten har blitt nominert av følgerne sine, før en jury har kåret vinneren.

I kategorien «Årets video» har NRK lett etter «den YouTube-videoen som har vært det største videoøyeblikket dette året. En video som har berørt deg, gitt deg et høydepunkt eller rett og slett er veldig god».

