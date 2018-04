Kjos sier han ikke har vurdert Norwegian-salg

NTB Innenriks

Flyselskapets største eier kommenterte frieriet fra International Airlines Group (IAG) i forbindelse med en ekstraordinær generalforsamling om aksjeemisjon fredag.

– Det finnes et ordtak om at til den rette prisen er alt til salgs, men det har jeg faktisk aldri vurdert. Min ambisjon har vært å drive Norwegian og få fram de verdiene så aksjonærene skal ha noe igjen for å satse på Norwegian, sier han til E24.

Torsdag kjøpte IAG, som blant annet eier British Airways, 4,61 prosent av aksjene i Norwegian. Det førte til en oppgang i aksjekursen på vanvittige 47 prosent. Fredag fortsatte oppgangen, og på det meste lå den på 297,50 kroner. Rett etter klokka 13 ble dem omsatt 273,70 kroner.

IAG vurderer om de skal legge inn et formelt bud på hele flyselskapet. I en pressemelding torsdag opplyste Norwegian at selskapet ikke hadde kjennskap til IAGs kjøp før det ble omtalt i mediene.

(©NTB)