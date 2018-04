Kamp om plass i Venstres sentralstyre 

NTB Innenriks

Valgkomiteen i partiet har innstilt tidligere stortingsrepresentant Pål Farstad fra Møre og Romsdal til en plass i sentralstyret. Han blir imidlertid utfordret av Petter N. Toldnæs, som er leder i Agder Venstre, landsstyremedlem og møtende i sentralstyret som første vara.

– Jeg mener jeg kan utgjøre en forskjell og har derfor varslet at jeg tar opp kampen med en av dem som er foreslått, tidligere stortingsrepresentant Pål Farstad, sa Toldnæs til Fædrelandsvennen like før landsmøtet startet.

Partileder Trine Skei Grande og de to nestlederne Ola Elvestuen og Terje Breivik er innstilt for to nye år.

Valgkomiteen går i tillegg inn for gjenvalg av sentralstyremedlemmene Sveinung Rotevatn fra Sogn og Fjordane og Guri Melby fra Oslo. Rotevatn er statssekretær i Justisdepartementet, mens Melby rykket inn på Stortinget da Grande ble kulturminister i januar.

Valget skjer lørdag klokken 17.

