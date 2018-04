Grande forsvarte Frp-samarbeid hos grasrota 

NTB Innenriks

Grande brukte det aller meste av talen til å forklare, begrunne og forsvare hvorfor det var riktig av Venstre å gå inn i en regjering hvor også Frp er med.

– Hjertelig velkommen til landsmøte i regjeringspartiet Venstre. Hvem hadde trodd det da vi var i Ålesund for ett år siden? sa Grande, som straks erkjente at hun hadde kvaler med å gå i samtaler med Frp.

– Det var ikke et lett valg. Det er det vanskeligste valget jeg noen gang har gjort som partileder, sa Grande.

Overfor NTB utdyper hun:

– Det brøt med en tradisjon vi har hatt om hvilke partier vi samarbeider med. Det er alltid krevende å måtte velge et nytt skritt når det du gikk til valg på, ikke var mulig å gjennomføre.

Fra krise til regjering

For ett år siden lå Venstre stabilt under sperregrensen og var i dyp krise. Ved valget fikk partiet støtte fra 4,4 prosent av velgerne, men på grunn av intern splittelse var det ikke gitt at Venstre ville gå i sonderinger og regjeringsforhandlinger.

Grande viser til at samarbeidet med Frp kom i stand fordi det ikke var mulig å få til Venstres foretrukne modell, nemlig et samarbeid med Høyre og KrF med Erna Solberg som statsminister.

– Da måtte vi se på hvordan vi kunne få gjennomslag for mest mulig Venstre-politikk, og gikk i sonderinger, sier hun.

Grande er trygg på at Jeløya-plattformen har overbevist skeptikerne i eget parti om hva det var mulig å få til i posisjon.

Vil ha med KrF

Grande understreket i talen at Venstre i valgkampen var nøye med ikke å «slamre igjen dørene», og er et parti som er klar for å ta ansvar. Hun kom også inn på at KrF har valgt å stå utenfor samarbeidet på ikke-sosialistisk side etter valget.

– Det er viktig å si at vi ville ha med oss KrF, men at vi ikke fikk dem med hele veien denne gangen. Men jeg håper det endrer seg, sa Venstre-lederen.

Hun understreket igjen mantraet om at Venstre har gjort Norge grønnere, rausere og mer sosialliberalt.

Konkret trakk hun fram vern av sårbare områder i Lofoten, Vesterålen og Senja og videreføring av elbilfordeler på den grønne siden. For Venstre er dessuten rusreform, med behandling i stedet for straff, tredeling av foreldrepermisjon, gratis kjernetid også for SFO og gjeninnføring av en bistandsminister viktige markeringssaker.

Asylnyhet

Grande hadde også en liten nyhet på integreringsområdet i ermet i sin tale. Fra 14. mai kan asylsøkere på spesielle integreringsmottak få arbeidstillatelse.

– Det har ganske enkelt Venstre fikset, slo Grande fast, til stor applaus fra salen.

– Det er en stor meningsløshet at asylsøkere ikke får lov til å jobbe, men bare må sitte på et mottak og vente. Hva slags integrering får vi da? spurte partilederen.

Regjeringen vedtok i september 2016 å etablere en prøveordning, der fem integreringsmottak skulle teste ut hver sin modell for raskere integrering. Etableringen av slike mottak var et av de viktigste tiltakene i regjeringens integreringsmelding.

Venstre skal ta stilling til ni ulike uttalelser på en rekke ulike politikkområder på helgens landsmøte på Gardermoen. Samtidig skal partiet behandle en vidtrekkende resolusjon om teknologi.

