Grande: – Hvem hadde trodde dette for ett år siden? 

NTB Innenriks

Til tonene av Beyoncés «Run The World» entret partilederen scenen på hotellet ved Gardermoen.

Hun trakk fram at mange, inkludert kommentatorer, hadde avskrevet partiet. Men etter valget ble det regjeringsmakt.

– Hvem hadde trodde det da vi var i Ålesund for ett år siden? OK, to! sa Grande etter å ha stilt spørsmålet til salen.

Hun takket partiet for innsatsen i valgkampen, der partimedlemmer banket på over 80.000 dører.

– Vi sa før valget at vi skulle sette oss ned sammen med de andre partiene vi hadde samarbeidet med og finne løsninger på de utfordringene landet vårt står overfor, sa partilederen.

(©NTB)