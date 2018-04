Oslo får 70 nye elbusser

NTB Innenriks

Oslo fikk sine seks første elektriske busser i november i fjor. Nå er det klart at det vil komme 70 nye elbusser på veiene i Oslo fra våren 2019.

– Elbusser er et skikkelig kinderegg for byen. Når vi får på plass 70 nye elbusser, vil det bidra til renere luft, mindre støy og ikke minst en enda mer behagelig reise, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, i en pressemelding.

Ifølge kollektivselskapet Ruter vil de elektriske bussene blant annet settes inn på linjene 20, 21, 28, 31, 34, 37 og 54.

Ruters administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen sier at de nye bussene er et steg mot en utslippsfri kollektivtransport.

– Dette er et resultat av en politisk satsing på miljøtiltak og en felles vilje til å få på plass fremtidsrettet og utslippsfri kollektivtransport raskest mulig. Å få flere elbusser i drift vil gi oss alle verdifull læring, og det trenger vi når vi fremover skal iverksette busskontrakter med 100 prosent utslippsfritt materiell, sier direktøren.

