Oslo Børs fløy høyt på Norwegian-rykter

Norwegian-aksjen gjorde et kjempehopp da det ble kjent at International Airlines Group (IAG) vurderer å legge inn bud på hele flyselskapet. Aksjekursen økte med hele 47,2 prosent i løpet av torsdagens handel, fra 180 til 264 kroner per aksje. IAG, som blant annet eier British Airways, har kjøpt 4,61 prosent av aksjene i selskapet.

Omsetningen endte på 7,78 milliarder kroner, og handelen i Norwegian utgjorde alene nesten 1,7 milliarder. Statoil ble omsatt for 916 millioner kroner og er nummer to på omsetningslisten, men faller 0,4 prosent.

Dagens taper er Telenor som faller 3 prosent. Andre vinneraksjer er Subsea 7 og Norwegian Finans Holding som øker med henholdsvis 4,8 og 4,3 prosent. Norsk Hydro som de siste dagene har slitt med forurensningsmyndighetene i Brasil, øker 2 prosent.

Bildet var blandet på de største europeiske aksjeindeksene. DAX 30 i Frankfurt gikk opp 1 prosent, CAC 40 i Paris gikk opp 0,5 prosent og FTSE 100 i London falt 0,2 prosent.

Oljeprisen var onsdag på sitt høyeste nivå siden 2014 på grunn av uroen i Midtøsten, men faller litt tilbake. Et fat nordsjøolje ble torsdag ettermiddag omsatt for 71,5 dollar på spotmarkedet, en dollar lavere enn dagen før.

Et fat amerikansk lettolje ble på ettermiddagen norsk tid torsdag omsatt for 66,3 dollar fatet, som er 80 cent lavere enn onsdag. Sist fredag lå prisen på nordsjøolje på 67 dollar fatet.

