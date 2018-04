Notodden-siktet framstilles for fengsling fredag

NTB Innenriks

Mannen ble pågrepet i Harstad tirsdag og vil bli fraktet til Skien, hvor også fengslingsmøtet vil bli avholdt. Rettsmøtet vil finne sted fredag klokka 13.00, får NTB opplyst av Nedre Telemark tingrett.

Den døde kvinnen ble funnet mandag av en person som kom på besøk til boligen. Datteren på halvannet år var da til stede, opplyste politiet onsdag. Barnet var fysisk uskadd og ble tatt hånd om av barnevernet. Tirsdag ble kvinnens eksmann og barnets far pågrepet av politiet i Harstad. Han er siktet for drap, men erkjenner ikke straffskyld.

Paret bodde sammen i Troms før kvinnen flyttet til Notodden. Politiet opplyser at avdøde er marokkansk statsborger. Eksmannen er ifølge avisa Telen fra Syria. Kvinnen hadde tidligere anmeldt mannen for vold, et forhold som ble henlagt, og for krenkelse etter at han skal ha filmet henne i smug.

