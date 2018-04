Norge ikke bedt om å delta i Syria-angrep

NTB Innenriks

Både USA og Frankrike har truet med rakettangrep på Syria som svar på det antatte giftangrepet i byen Douma.

Så langt har ingen land oppfordret Norge til å delta i en slik militæraksjon, sier Søreide i en uttalelse til NTB torsdag.

Hun sier det ikke er en aktuell problemstilling at Norge skal være med på et eventuelt angrep på syriske regjeringsstyrker.

Heller ikke Tyskland ønsker å delta i en slik militæraksjon. Statsminister Angela Merkel sa torsdag at Tyskland ikke vil ta del i noe angrep, men at hun mener det er riktig å sende et signal om at bruk av kjemiske våpen er uakseptabelt.

USA og Frankrike mener de har bevis for at syriske regjeringsstyrker har brukt kjemiske våpen i Douma, men dette avvises av Syrias regjering. Russlands ambassadør i Libanon har truet med å skyte ned eventuelle vestlige raketter og angripe stedene hvor rakettene sendes av gårde mot Syria.

