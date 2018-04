Mann pågrepet etter skyteepisode på Fjellhamar

NTB Innenriks

Den pågrepne mannen skal være av utenlandsk opprinnelse og er bosatt i Oslo, skriver VG.

Politiadvokat Sonika Sharma-Sundheim i Øst politidistrikt bekrefter pågripelsen overfor NRK. Hun sier også at politiet jakter flere personer i forbindelse med skytingen.

Det var en gang mellom klokken 0.40 og 1.15 natt til 4. april at det ble skutt flere ganger inn gjennom et vindu til en leilighet i førsteetasje av en boligblokk på Fjellhamar på Lørenskog. Inne i leiligheten befant det seg seks personer, en av dem var et lite barn.

De to som ble truffet, betegnes av politiet som en voksen kvinne og hennes sønn i 20-årene. Begge slapp fra skytingen uten livstruende skader.

Ifølge en kilde NRK har snakket med skyldes Fjellhamar-skytingen en konflikt i det kriminelle miljøet på Stovner. Politiet etterforsker om det er en sammenheng mellom skyteepisoden på Fjellhamar og en annen skyteepisode på Stovner en times tid tidligere samme kveld.

(©NTB)