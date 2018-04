Birgitte Tengs' fetter ikke mistenkt i cold case-gruppens etterforskning

NTB Innenriks

Fetteren sier til Stavanger Aftenblad at han opplever seg som endelig renvasket etter at politiet i et brev onsdag opplyser at han ikke er mistenkt for drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs i 1995. Han tilsto på et tidlig tidspunkt i etterforskningen, etter å ha sittet isolert i varetekt i en måned, at det var han som voldtok og drepte kusinen, men trakk tilståelsen.

Han ble senere frikjent i straffesaken, men dømt i den sivile prosessen til å betale erstatning til Tengs' foreldre. Erstatningsdommen er senere opphevet etter behandling i Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg.

«Politiet bekrefter samtidig at NN (navnet på Birgitte Tengs’ fetter) ikke på noe tidspunkt etter at ny etterforskning ble igangsatt 3. januar 2017 har hatt status som mistenkt eller siktet i saken», skriver påtaleansvarlig Lars Ole Berge i brevet til fetteren.

– Brevet viser at norsk politi endelig har forstått hva falske tilståelser betyr. Den gangen, da saken ble behandlet i retten, gjorde de ikke det, sier Sjødin til Aftenbladet.

Tengs ble funnet voldtatt og drept på Karmøy i mai 1995. I 2016 gikk cold case-gruppen gjennom saken, og i desember samme år ble det opprettet en etterforskningsgruppe for å gå gjennom alle spor på nytt. Ett år senere, i januar i år, opplyste gruppen at etterforskningen ikke hadde gitt grunn til å rette mistanke mot noen personer.

