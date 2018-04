Spesialenheten henlegger anmeldelse mot Agder-politiet

NTB Innenriks

Nye SOS Rasisme i Stavanger anmeldte politiet for tjenestefeil fordi de ikke hindret den høyreekstreme organisasjonen i å demonstrere, men saken er nå henlagt av Spesialenheten for politisaker, melder NRK.

Anmeldelsen kom etter at rundt 70 høyreekstreme marsjerte i Kristiansands gater. Nordfront hadde ikke søkt om tillatelse til å demonstrere.

I etterkant av marsjen fikk Agder-politiet kritikk for å ikke ha grepet inn. Fungerende politimester Arne Sundvoll tok i ettertid selvkritikk for politiets håndtering av marsjen og ba om mer utbredte retningslinjer for denne typen demonstrasjoner.

– Vi mener at Politidirektoratet bør ta et initiativ til å diskutere dette på et nasjonalt, strategisk nivå, sa Sundvoll i august i fjor.

