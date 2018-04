Oljedrevet oppgang fortsetter på Oslo Børs

NTB Innenriks

Oljeprisen er onsdag på sitt høyeste nivå på mer enn tre år. Statoil var mest omsatt og endte med en oppgang på 1,4 prosent.

Blant de mest omsatte selskapene var det bare Telenor og DNB som falt vesentlig i verdi, med en nedgang på henholdsvis 1,5 og 1,6 prosent

Vinneren onsdag er seismikkselskapet TGS-NOPEC som øker med 4,5 prosent, dagen etter at aksjekursen bykset opp 15,4 prosent. Deretter følger Marine Harvest, som øker 2 prosent i verdi, og Norsk Hydro, som vokser 1,9 prosent til tross for mye usikkerhet i Brasil.

De største europeiske aksjeindeksene gikk nedover. DAX 30 i Frankfurt falt 1 prosent, CAC 40 i Paris gikk ned 0,8 prosent og FTSE 100 i London falt 0,3 prosent.

Oljeprisen er onsdag på sitt høyeste nivå siden 2014 på grunn av uroen i Midtøsten.

– Syria er ikke en oljeprodusent, men Iran og Russland er viktige for oljemarkedet, og eventuelle nye sanksjoner mot disse to landene påvirker oljemarkedet, sier oljeanalytiker Torbjørn Kjus i DNB Markets til Nettavisen.

Et fat nordsjøolje ble onsdag ettermiddag omsatt for 72,6 dollar på spotmarkedet, en økning på nesten 2 dollar det siste døgnet. Et fat amerikansk lettolje økte tilsvarende og ble på ettermiddagen norsk tid omsatt for 67,1 dollar fatet. Dette er tredje dag på rad med en vekst i oljeprisene på rundt 2 dollar fatet. Sist fredag lå prisen på nordsjøolje på 67 dollar fatet.

