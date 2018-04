Telen: Politiet utelukker ikke drap på Notodden

NTB Innenriks

– Det kan vi ikke utelukke nå nei. Vi vet ikke hvorfor hun er død, sier politiadvokat Bjørn Bunkholt Sæter i Sørøst politidistrikt til Telen.

Politiet sa mandag at det var omstendigheter ved dødsfallet som var mistenkelige.

Kvinnen er født i 1979, hun er ikke norsk statsborger og var elev ved Voksenopplæringen. Det politiet har avklart var at vedkommende ikke bodde sammen med en annen voksen.

Avdødes barn skal ha oppholdt seg i boligen. Politiet leter ikke en spesifikt person i forbindelse med dødsfallet. Politiet ble varslet av en person som skulle på besøk til avdøde.

– Status akkurat nå er at vi fremdeles venter på obduksjonen av avdøde. Vi har ikke fått noen tilbakemelding på den og har derfor ingen dødsårsak. Hun kan være død av naturlige årsaker, men vi må også ta høyde for uviss dødsårsak, at hun har vært utsatt for en kriminell handling, sier Sæter.

Han sier politiet håper de kan få svarene de trenger tirsdag ettermiddag, men at det sannsynligvis ikke kommer et svar før utpå onsdag formiddag.

Politiet ble varslet rundt 14-tiden mandag. Kriminalteknikere undersøkte funnstedet mandag.

