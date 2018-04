Talenekt 1. mai gjør Tajik ettertraktet 

NTB Innenriks

Hun skulle etter planen holde 1. mai-tale i Haugesund og Sauda, men et flertall i styret i Nord-Rogaland LO sa mandag at hun ikke får komme, melder VG.

Tajik kommenterte saken slik på Twitter: «Eg er visst ledig på 1. mai :-) Vil du ha besøk på denne flotte dagen for arbeiderrøyrsla?». Tilbakemeldingene lot ikke vente på seg, ifølge Ap-nestlederens rådgiver Edina Ringdal.

– De siste to timene har vi fått inn over 50 nye invitasjoner fra LO- og Ap-folk over hele landet, som gjerne vil ha Hadia som taler 1. mai. Vi tar en beslutning en av de nærmeste dagene om hvor hun drar til slutt, sier Ringdal til NTB.

Acer-protest

Bakgrunnen for talenekten er den omstridte Acer-saken, bekrefter styreleder Geir Allan Stava i Nord-Rogaland LO overfor VG. Han håper beslutningen blir omgjort av årsmøtet 23. april, men innen den tid kan altså Tajik allerede ha akseptert en annen invitasjon.

– Det kom opp et forslag om at man ikke ønsket noen fra ledelsen i Ap som taler, på grunn av behandlingen av Acer-saken. Ved voteringen ble det 5–2 mot at hun skulle få tale, sier Stava, som selv er SV-er.

De fem som stemte mot at Tajik skulle tale, har alle bakgrunn fra Arbeiderpartiet, mens hun fikk støtte fra de to med tilknytning til SV.

– Vi opplever at ledelsen trosser LO, 120 ordførere og en massiv motstand både i partiet og fagbevegelsen. Da er det viktig for oss å synliggjøre frustrasjonen. Dette har ingenting med personer å gjøre, men et signal til ledelsen om at vi ikke liker å bli overkjørt, sier styrets nestleder Steffen Høiland til avisen.

– Ingen aksjon

Etter det NTB får opplyst av LO og Arbeiderpartiet sentralt er det ingenting som tyder på at en større og koordinert aksjon mot Ap-ledelsen er i emning 1. mai. I Oslo holder LO-leder Hans Christian Gabrielsen hovedinnlegget, men også byrådsleder Raymond Johansen skal tale.

I Trondheim er det ingen fra Ap som slipper til, men dette har ikke noe med Acer eller partipolitisk misnøye å gjøre, ifølge den lokale LO-lederen John-Peder Denstad.

– Vi vil bruke 1. mai til å fremme fagbevegelsens sak. Årets hovedtale skal holdes av Jane B. Sæthre i Norsk Jernbaneforbund, og da vil selvsagt jernbanereformen være et tema. Neste år kan det hende vi inviterer noen fra Ap igjen, for da er det valgår, sier Denstad.

Arbeiderpartiets endelige oversikt over hvor partiledelsen skal tale 1. mai er foreløpig ikke klar, men fra før er det kjent at tidligere nestleder Trond Giske skal tale i Verdal.

(©NTB)