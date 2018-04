Regjeringen vil opprettholde 19 valgdistrikter

NTB Innenriks

Regjeringen foreslår endringer i valgloven som gjør at dagens valgdistrikter opprettholdes også i neste stortingsvalg. Det er grunnlovsfestet at vi skal ha 19 valgdistrikter i Norge, mens det i valgloven står at det er fylkene som utgjør valgdistriktene. Med flere fylkessammenslåinger på trappene vil landet ikke lenger ha 19 fylker.

– Dette er en løsning som sikrer forutsigbarhet i valggjennomføringen. Det er satt ned et lovutvalg som utreder ny valglov og som blant annet skal se på inndelingen av valgdistrikter etter 2021, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Stortinget skal vedta ny valglov før stortingsvalget 2025.

(©NTB)