Rødt og KrF mest fram i ny måling

Rødt går opp 1,4 prosentpoeng til 3,9 prosent oppslutning, mens KrF går fra 3,2 prosent på VGs måling i mars til 4,5 prosent oppslutning i den siste VG-målingen.

– Jeg er veldig glad for at KrF får en så betydelig fremgang, selv om det er fra et lavt nivå, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til VG.

Høyre er det største partiet, men går tilbake 1,1 prosent til 25,8 prosent. Ap går tilbake 1,7 prosent til 23,4 prosents oppslutning.

Daglig leder Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse, som har utført målingen for VG, biter seg imidlertid merke i Frps oppslutning. Partiet øker 0,3 prosentpoeng til 16,2 prosent.

– Denne målingen bekrefter oppslutningen om Frp, og viser at Listhaug-effekten for partiet består, sier Olaussen.

Mandatfordelingen gir fortsatt borgerlig flertall med 91 av 169 representanter, om man regner med Kristelig Folkepartis åtte mandater.

De øvrige partiene har følgende oppslutning: Sp 10,9 (+0,1), SV 6,2 (-0,2), MDG 3,1 (ingen endring) og V 4,1 (-0,3). Feilmarginen i målingen er mellom 2 og 3 prosentpoeng og størst for de største partiene. Alle endringene i målingen er innenfor feilmarginen.

