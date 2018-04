Norsk transportselskap får eiere fra Hongkong

NTB Innenriks

Everbright Overseas Infrastructure Investment Fund (EOIFF), det Hongkong-baserte fondet som kjøper det norske transportselskapet, har en størrelse på inntil 1 milliard dollar. Det kommer ikke fram hvor mye de har kjøpt Boreal for.

Kjøpet skal etter planene gjennomføres i april eller mai 2018.

– Det er positivt for Boreal å få en ny langsiktig eier med finansiell styrke, dette er viktig for konsernets ambisjon om videre vekst innen infrastruktur. Vi vil samtidig understreke at de nye eierne vil stå for kontinuitet med fokus på våre kjerneverdier – sikkerhet, kvalitet og miljø, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal.

Boreal Norge driver gjennom flere datterselskaper buss, båt og bane i hele landet og har dessuten 15 eiendomsselskaper.

Selskapet har blant annet lokalbussruter i Rogaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark, flybuss-ruter i Stavanger, Sandnes, Narvik, Evenes, Harstad, Finnsnes og Kirkenes, flere andre ekspressbusser og ferjeruter i Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark.

Selskapet har 2.300 ansatte og en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

