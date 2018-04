LO i Rogaland nekter Hadia Tajik å tale 1. mai

NTB Innenriks

Bakgrunnen er den omstridte Acer-saken, bekrefter styreleder Geir Allan Stava i Nord-Rogaland LO overfor VG.

– Det kom opp et forslag om at man ikke ønsket noen fra ledelsen i Ap som taler, på grunn av behandlingen av Acer-saken. Ved voteringen ble det 5–2 mot at hun skulle få tale, sier Stava, som selv er SV-er.

De fem som stemte mot at Tajik skulle tale, har alle bakgrunn fra Arbeiderpartiet, mens hun fikk støtte fra de to med tilknytning til SV.

Nestleder i styret, Steffen Høiland, sier til VG at det er stor frustrasjon blant de tillitsvalgte og partimedlemmene i Ap etter partiledelsens behandling av Acer-saken og tilknytningen til EUs energiunion.

– Vi opplever at ledelsen trosser LO, 120 ordførere og en massiv motstand både i partiet og fagbevegelsen. Da er det viktig for oss å synliggjøre frustrasjonen. Dette har ingenting med personer å gjøre, men et signal til ledelsen om at vi ikke liker å bli overkjørt. De var heller ikke villige til å lytte til LO og forslaget om i det minste å utsette saken. Det er så arrogant at det ikke bør få gå upåaktet hen, sier Høiland til avisen.

