Full stopp på Sørlandsbanen og Jærbanen grunnet brann i en kabel

I 13.30-tiden tirsdag opplyste Bane Nor på Twitter at de hadde funnet feilen som har ført til full stopp i togtrafikken mellom Kristiansand og Stavanger. Årsaken er brann i en kabel i tunnelen Skytterhuset mellom Nodeland og Kristiansand.

Togtrafikken har vært rammet siden morgentimene tirsdag, og Bane Nor opplyser at det vil ta noe tid å skjøte den aktuelle kabelen. Selskapet vil komme med ny informasjon klokken 15 tirsdag.

Brannen i kabelen har ført til brudd i sambandet på toglinjene.

– Klokken 8 fikk vi melding om at trafikken på både Sørlandsbanen og Jærbanen var lammet. Vi har satt opp alternativ transport for passasjerene. Vi beklager at dette medfører forsinkelser for de reisende, sa pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB til NTB i 11-tiden tirsdag.

