Rolig ukestart på Oslo Børs

Norsk Hydro var dagens mest omsatte, og også dagens vinner med en økning på 6,62 prosent. Veksten kommer etter positive rapporter om situasjonen i Brasil, der selskapet beskyldes for ulovlige utslipp.

Seadrill-aksjen steg med over 40 prosent etter børsstart mandag etter nyheten om at kreditorene godtar den foreslåtte refinansieringsplanen. Da børsen stengte, var oppturen mer beskjedne 9,6 prosent.

Taperne blant de mest omsatte mandag er Subsea 7 og DNO som begge falt 2,3 prosent.

De største europeiske aksjeindeksene gikk svakt i pluss. DAX 30 i Frankfurt steg med 0,2 prosent, CAC 40 i Paris med 0,1 og FTSE 100 i London økte også 0,2 prosent.

Et fat nordsjøolje ble mandag ettermiddag omsatt for 68,4 dollar på spotmarkedet, en økning på rundt 2 prosent i løpet av dagen. Et fat amerikansk lettolje økte tilsvarende og ble på ettermiddagen norsk tid omsatt for 63,3 dollar.

